Tarifverhandlungen bei der Bahn Pauschale Lohnerhöhungen: Sozial gerecht oder Motivationskiller?

Die Deutschen müssen in der Ferienzeit mit einem Verkehrschaos rechnen. Die Tarifverhandlungen bei der Bahn sind gescheitert. Das liegt zum wiederholten Mal vor allem an einem Punkt: dem Sockelbetrag, um den die Löhne in allen Einkommensgruppen gleichermaßen gesteigert würden. Nach dem Willen der EVG soll dieser Sockelbetrag für alle Mitglieder 650 Euro betragen und in weniger als zwei Jahren neu verhandelt werden.