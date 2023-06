Tarifverhandlungen bei der Bahn So viel zahlt die Bahn ihren Angestellten schon jetzt

Auf dem Tisch liege das „höchste Angebot“ in der Geschichte der Deutschen Bahn, betont das Unternehmen immer wieder. Würde die EVG das Paket akzeptieren, kostete es die Bahn 1,4 Milliarden Euro im Jahr, sagt Seiler. Würde die Bahn allein auf sämtliche Forderungen der EVG eingehen, wären es fast doppelt so viel. Nur der Wunschkatalog der GDL käme womöglich noch teurer. Dabei betont die Bahn schon heute: Die aktuellen Tarif-Gehälter lägen „fast überall oberhalb des Niveaus der Wettbewerber“. Hat sie Recht? Teilweise ja. Doch liegt das Unternehmen in einem Segment komplett daneben. Dazu später mehr.