Tarifverhandlungen Neue Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Bahn

Die Tarifparteien bei der Deutschen Bahn haben am Donnerstag ihre Verhandlungen wieder aufgenommen. In Hannover kamen zunächst die Delegationen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn zusammen. Am Nachmittag wollten sich dann die Arbeitgeber in einem rund einen Kilometer entfernten Hotel mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) treffen.