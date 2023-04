Tarifverhandlungen Stillstand am Freitag: Warnstreik bei Bahn- und Flugverkehr

Inhaltlich dürften bei den Gesprächen unter anderem die Themen Mindestlohn und Einmalzahlungen weit oben auf der Agenda stehen. Wenige tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen bei der DB den Mindestlohn lediglich über Zulagen. Noch vor den inhaltlichen Tarifgesprächen will die EVG den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro pro Stunde in den Tariftabellen festsetzen. Die Bahn wiederum hatte beim bislang letzten Treffen Mitte März einen Mindestlohn in Höhe von 13 Euro vorgeschlagen, will diesen aber erst ab August 2024 in die Tabellen aufnehmen. Das lehnt die Gewerkschaft strikt ab – ebenso wie Einmalzahlungen, also auch die Inflationsausgleichsprämie.