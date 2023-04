Tarifverhandlungen Streiks bei Bahn und Flughäfen – massive Ausfälle zum Wochenende

Bahn- und Flugreisende müssen sich kurz vor dem Wochenende auf massive Ausfälle einstellen. Im Tarifstreit mit der Bahn will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zum zweiten Mal den Schienenverkehr bundesweit lahmlegen. Am Freitag müssten sich Fernreisende und Wochenend-Pendler daher wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, sagten Gewerkschaftsvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Wie am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen in Berlin verlautete, wird für Freitagmorgen und -vormittag zwischen 03.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen. Auch in Kreisen der Bahn wird mit dem Ausstand vorm Wochenende gerechnet, hieß es im Konzern.