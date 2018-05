Der Konsument als Subventionsadressat des Sozialstaates - es wäre vor allem eine Niederlage des Kapitalismus. Zur Erinnerung: Zu einem ökonomischen Faktor stieg der Konsument erst im Laufe des 19. Jahrhunderts auf. Die schottischen Ahnherren der Nationalökonomie (Thomas Malthus, David Ricardo, Adam Smith) argumentieren vorher, dass es sich bei der proletarischen Armut um ein inevitable law of nature handelt. Lohnerhöhungen für die less fortunate würden nicht den Lebensstandard heben, sondern nur dazu führen, dass die Arbeiter mehr Kinder in die Welt und dadurch das Überleben aller aufs Spiel setzten. Sie erblicken in der Arbeit die Quelle des Wohlstands und sind der Auffassung, dass Investitionen das wirtschaftliche Rad in Schwung halten - weshalb der Lohn der Arbeit gerade so hoch sein soll, dass der Arbeiter davon leben und eine Familie grünen kann.

Erst später verstanden Kapitalisten, dass nur solvente Proletarier ausreichend Waren kaufen können.