Tauchsieder: Die drei Lügen der Reisebranche

20 Millionen Tages- und Übernachtungsgäste in einer Stadt mit 55.000 Einwohnern (Venedig) – das sind nun mal mindestens 19 Millionen zu viel. Jeder weiß: Für den wirklich Kulturbeflissenen ist Italien zwischen März und Oktober, sind Städte wie Siena, aber auch Oxford, York oder Dubrovnik im Sommer längst verloren. Zu lang sind die Schlangen, zu unerträglich dicht ist das Gedränge in den Gassen, Museen und Kirchen.



Die fünf Dörfer des „Cinque Terre“ in der Riviera erwandert man dann allenfalls im Kriechverkehr. Und selbst am anderen Ende der Welt oder am Fuß der höchsten Gipfel des Himalaya stehen sich Naturliebhaber die Beine in den Bauch. Weil sie an einspurigen Stellen im „Milford Sound“ in Neuseeland den Gegen-Wander-Verkehr abwarten, oder in der vermüllten Basisstation des Mount Everest das passende Aufstiegswetter.