Sie sehen: Der Journalismus ist (mächtig) in Bewegung und arbeitet (unverdrossen) an seiner Vervollkommnung: eine schrumpfende Branche voller Ideen und Innovationskraft. Allein bei ARD und ZDF soll sich bitteschön nichts ändern, von den Gebühren einmal abgesehen: Erst hat ZDF-Intendant Thomas Bellut am Donnerstag eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags angemahnt. Dann hat tags darauf der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm gedroht, eine Beitragsanpassung im Wege der Verfassungsklage durchsetzen zu wollen, sollten die Landtage nicht spuren und die Forderungen der Journalisten erfüllen. Man könnte das gerade angesichts eines Weihnachtsprogramms, in dem man kanalübergreifend Filme aus den Fünfzigerjahren besichtigen konnte und Moderatorennarren, die sich in Quizshows stundenlang zum Affen machen, für einen Versuch in Selbstironie halten, wenn man es denn so gemeint wäre. Ist es aber nicht. Den Fernsehmachern ist es ernst. Und das ist frech. Und das wird auch nicht weniger frech dadurch, dass der sofort anschwellende Vorwurf rechtsradikaler Claqueure und der implizite Vergleich mit unfreien Medien in autoritativen Staaten („Staatsfernsehen“, „Fake News“, „Systempresse“, „Mainstream-Medien“…) absurd ist.