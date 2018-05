Unsere gängigen Vorstellungen von „Massenkonsum“ sind in dreierlei Hinsicht fehlerhaft. Erstens denken wir sofort an Waschmaschinen und Autos, an Kühlschränke und Fernsehapparate - an Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder. Dabei hat der Massenkonsum eine viele längere (Vorlauf-)Geschichte: Er reicht nicht nur zurück ins 19. Jahrhundert, sondern „geht der Massenproduktion während der Industriellen Revolution sogar voraus“, sagt Frank Trentmann, Historiker am Birkbeck College der Uni London und Autor des detailreichen Standardwerks „Herrschaft der Dinge“*. Produktion und Verkauf von modischer Baumwolle im 17. und 18. Jahrhundert seien dafür nur ein Beispiel.