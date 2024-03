Tausende Anleger betroffen Erste Insolvenz im Reich der One Group

Konkret geht es um die Produkte Deutschland 7 und 8 sowie Europa 9 und 10 aus der ProReal-Serie. Über sie sollen Wohnungsbauprojekte in deutschen und österreichischen Metropolen mitfinanziert werden. Anleger haben über die One Group dabei in nachrangige Namensschuldverschreibungen investiert. Dass eingesammelte Kapital wurde über Poolinggesellschaften an Projekte der Muttergesellschaft Soravia weitergereicht.