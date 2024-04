Tech-Investor Angermayer Neuer Chef für Apeiron Group

Am Mittwochabend gab Christian Angermayer über das Business-Netzwerk LinkedIn bekannt, einen CEO ernannt zu haben, der seine Firmengruppe künftig leiten soll: „Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Lorin Van Nuland […] mit sofortiger Wirkung Group-CEO wird“, schrieb er in seinem Statement. Van Nuland übernimmt demnach nun die Verantwortung für die Büros in London, Berlin und New York sowie für die Beteiligungen in Malta, Abu Dhabi und auf den Bahamas.