Tech-Investor Christian Angermayer gibt Apeiron-Führung ab

Die Gründe für seinen plötzlichen Rückzug als CEO nennt Angermayer in seinem Post nicht. Sein Nachfolger Van Nuland übernimmt demnach nun die Verantwortung der Büros in London, Berlin und New York sowie für die Beteiligungen in Malta, Abu Dhabi und auf den Bahamas.



