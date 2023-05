Teilübernahme Lufthansa offenbar vor Einstieg bei Fluggesellschaft ITA

Lufthansa-Chef Spohr will das Fluggeschäft weiter internationalisieren. Mit ITA könnte das im Vergleich zu den anderen beiden Netzwerk-Airlines IAG und Air France-KLM geringe Angebot an Flügen nach Afrika und Südamerika ausgebaut werden. Das ist um so dringender, da in dem für die Lufthansa wichtigen Asien-Geschäft die Konkurrenz durch Airlines der Golf-Staaten und von Turkish Airlines wächst.