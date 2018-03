Teilverkauf von Arriva und Schenker: Bahn will bis zu fünf Milliarden Euro einnehmen

Die Deutsche Bahn steckt in einer tiefen Krise. Die Güterbahntochter strauchelt, die Fernverkehrssparte leidet unter dem Preisdruck der Fernbusse und die Nahverkehrstochter verliert immer mehr Marktanteile. Im vergangenen Jahr stand ein dickes Minus in der Bilanz. Die Bahn fuhr erstmals seit zwölf Jahren in den roten Zahlen.