Tele-Columbus-Chef „Der offene Netzzugang ist keine Lösung“

Wirklich bundesweit?

Überall, in jedem Bundesland – ohne Einschränkung. In Städten, in denen wir schon stark sind, müssen wir unseren Kundenbestand natürlich auch verteidigen. Aber in Bundesländern, in denen wir noch nicht so präsent sind, greifen wir bei jeder neuen Ausschreibung an.