Telefónica machte kurzen Prozess. Sieben Stunden brauchten die Möbelpacker, um den Shop der Premiummarke O2 mit all seinen blau-weißen Theken, Regalen und Leuchtreklamen auszuräumen. Zurück blieben die Chefs und zehn wütende Mitarbeiter, die sich vor dem leeren Ladenlokal am Berliner Platz in der Bottroper City zur Mahnwache versammelten und mit selbst designten Plakaten protestierten. „Mega Data, Mega Digital, 0 Moral“, schimpfen sie über die O2-Geschäftsführer im fernen München und erklären Passanten mit Tränen in den Augen, was passiert ist: „O2 macht dicht und entlässt uns in die Arbeitslosigkeit.“