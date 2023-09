Telekomchef Tim Höttges „Für jedes neue Gesetz drei alte abschaffen“

In einer grob blau-karierten Jacke betritt Tim Höttges die große Outdoor-Bühne am Mediapark in Köln. Sie heißt durchaus treffend „Inspiration Stage“. Schon in den vergangenen Jahren nutzte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom seine Hausmesse DigitalX, um Themen anzusprechen, die größer sind als sein Unternehmen selbst. Heute verspricht er „radikale Transparenz“ – und bringt eine Handvoll Verbesserungsvorschläge für sein Land mit.