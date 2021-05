Telekommunikation Deutsche Telekom hebt Ausblick für 2021 leicht an

Die Deutsche Telekom blickt dank des amerikanischen Zugpferdes T-Mobile US zuversichtlicher auf das Jahr. Es werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen (Ebitda AL) von mehr als 37 Milliarden Euro gerechnet, teilte der Bonner Dax-Konzern am Mittwoch mit. Bisher hatte Europas größter Telekomkonzern rund 37 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, was einem Plus von etwa 5,7 Prozent zu 2020 entsprechen würde. „Wir halten das Tempo und setzen unsere Wachstumsstory fort“, sagte Finanzvorstand Christian Illek.