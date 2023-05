Telekommunikation Diese acht Grafiken zeigen das ganze Ausmaß der Probleme bei Vodafone

Nimmt man Festnetz- und Mobilfunk zusammen, ergibt sich ein klares Bild der Schwäche bei Vodafone: Unter den drei deutschen Wettbewerbern wächst Telefónica am stärksten mit einem Plus von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die Telekom folgt auf Platz zwei mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent, und Vodafone auf Platz drei mit 1,6 Prozent. Gemessen am absoluten Umsatz aber bleibt Vodafone klar die Nummer zwei vor Telefónica.