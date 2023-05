Telekommunikation Vodafone Deutschland verliert auch 2023 weiter Kunden

Die Vodafone Gruppe vermeldete gestern ihre Jahreszahlen. Das deutsche Geschäft ist bei der Vodafone Gruppe mit einem Umsatz von 13,1 Milliarden Euro im Finanzjahr 2023, das zum 31. März endete, doppelt so groß wie das Geschäft im Heimatmarkt Großbritannien und fast dreimal so groß wie im drittgrößten Markt Italien. Deshalb verhagelt das deutsche Ergebnis auch gleich die Bilanz des ganzen Konzerns. In den ersten drei Monaten 2023, die Vodafone als viertes Quartal ausweist, fiel der Umsatz mit Dienstleistungen hierzulande sogar heftiger als in Italien. Er schrumpfte um 2,8 Prozent, während er in Italien um 2,7 Prozent zurückging. Auf das Gesamtjahr gesehen aber verlor Deutschland mit 1,6 Prozent Umsatzminus immerhin nur halb so viel wie Italien.