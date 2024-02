Telekommunikation Vodafone ringt in Deutschland weiterhin um Kunden

In den nächsten Monaten kommt die große Belastungsprobe erst noch auf Vodafone zu. Ab Ende 2024 ist Schluß mit dem Nebenkostenprivileg, wo Mietshausbesitzer die Kabelgebühren pauschal in den Nebenkosten abrechnen durften. Jetzt muss Vodafone ihre 8,5 Millionen Kabel-TV-Kunden, die in Mietshäusern wohnen und insgesamt 800 Millionen Euro Umsatz mit Basis-Kabel-TV-Gebühren ausmachen, für Einzelabschlüsse gewinnen. In den letzten drei Monaten 2023 verlor Vodafone allein 136.000 TV-Kunden. Der Konzern gibt an, dass seine Systeme und Kampagnen startklar sind. In Probeläufen habe er zwischen 35 und 65 Prozent der Kunden für den Abschluß eines Einzelvertrags gewinnen können.