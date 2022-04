Tesla-Chef steigt massiv bei Twitter ein Elon Musk greift in ein Wespennest – ganz bewusst

Musk ist das Gegenteil von still. Und es deutet sich bereits an, in welche Richtung er mit seinem Twitter-Einstieg will. Vor ein paar Tagen fragte Musk die Twitter-Nutzer, ob der Dienst das Recht auf Redefreiheit beachte. Das Ergebnis der nichtrepräsentativen Umfrage: 70 Prozent denken, das tue Twitter nicht. Was allein schon daran liegt, dass Trump seit dem Umsturzversuch in Washington Auftrittsverbot bei Twitter hat, ebenso wie auf Facebook.