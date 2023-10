Teure Reisen Die Deutsche Bahn wird zum Preistreiber für Geschäftsreisen

Diese Zeit ist nun vorbei. Das zeigt eine Studie der Geschäftsreise-Plattform Travelperk über die weltweiten Kosten dienstlicher Trips im zweiten Quartal dieses Jahres. „Wir haben festgestellt, dass sich in Deutschland die Preise deutlich zögerlicher stabilisieren als in den USA und in Europa insgesamt“, berichtet Eugen Triebelhorn, der die Geschäfte des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet. Denn während in anderen Ländern Manager im Ausland unterwegs kaum mehr oder sogar weniger ausgeben als im vorigen Jahr und sogar als vor Corona, müssen sie hierzulande deutlich tiefer in die Tasche greifen. Einige Posten sind sogar um mehr als die Hälfte teurer als vor der Pandemie, zeigen die Studiendaten.