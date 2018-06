Krise bei der Deutschen Post: Teurer Paketboom

Elf Jahre lang war Jürgen Gerdes Chef der Sparte. Im April hat ihn Appel degradiert, an diesem Dienstag gab er seinen Vorstandsposten zu 30. Juni auf. Der Konzern habe in den vergangenen Jahren nicht in ausreichendem Maße in die Weiterentwicklung dieser Sparte investiert, so Appel. Damit warf er seinem ehemaligen Vorstandsmitglied indirekt Versäumnisse vor. Doch die Schuld allein auf Gerdes zu schieben, greift zu kurz. „Auch Appel trägt an den Problemen eine Mitschuld“, heißt es in Analystenkreisen. Offiziell erfolgte die Trennung von Gerdes denn auch "in bestem gegenseitigen Einvernehmen" aufgrund "unterschiedlicher Auffassung über die strategische Schwerpunktsetzung". So lässt sich handfester Dissens auch abmoderieren.