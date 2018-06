Höhere Treibstoffkosten und das Risiko eines Handelskrieges stimmen die internationale Luftfahrtbranche vorsichtiger. Der Branchenverband IATA senkte am Montag seine Gewinnprognose für dieses Jahr um zwölf Prozent auf 33,8 Milliarden Dollar. „Es ist sicher richtig zu sagen, dass 2018 ein härteres Jahr wird, aber die Airlines leisten gute Arbeit“, sagte IATA-Generaldirektor Alexandre de Juniac in Sydney bei einem Treffen der Branchenorganisation, in der rund 280 Fluggesellschaften vertreten sind. Auch die Lufthansa rechnet in diesem Jahr mit einem sinkenden operativen Ergebnis. Konzernchef Carsten Spohr peilt aber im Sommer neue Bestmarken bei den Flugbuchungen an. „Wir erwarten sogar, die Rekordzahlen aus dem Sommer 2017 zu übertreffen“, sagte Spohr zu Reuters.