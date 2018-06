Ein von Tesla-Chef Elon Musk gegründetes Unternehmen wird in Chicago eine unterirdische Hochgeschwindigkeitsbahn bauen. Ein Sprecher von Bürgermeister Rahm Emanuel bestätigte am Mittwochabend (Ortszeit), dass die Stadt The Boring Company für die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Flughafen O'Hare ausgewählt habe.