The Players' Tribune Wie Gerard Piqué die Welt der Sportmedien umkrempelt

Noch sind die Werbeerlöse die wichtigste Einnahmequelle des Start-ups. Doch im vergangenen Jahr holte Jeter den ersten CEO an Bord. Er lockte Jeff Levick vom Streamingdienst Spotify an Bord. Kein kleines Licht: Der erfahrene Levick war beim börsennotierten Musikverteiler zuletzt Chief Revenue Officer. Und hat viel vor: „Dieses Themenfeld, diese Branche hat darauf gewartet, dass etwas Neues passiert, eine Seite, die sich um eine einzigartige Gruppe von Inhalteproduzenten dreht, die es so vorher noch nicht gegeben hat – Sportler“.



Levicks wichtigster Job ist es nun, weitere Einnahmequellen für TPT zu erschließen. Kürzlich erst eröffnete das Unternehmen ein eigenes Büro in Los Angeles. Denn ein Teil der Investorengelder fließt in die Produktion neuer Formate und Angebote für die Internetseite. Statt wie zu Beginn vor allem Artikel zu veröffentlichen, setzt TPT verstärkt auf Videos. Und die will TPT künftig verstärkt auch an Streamingdienste wie Netflix verkaufen.