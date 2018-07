The Players' Tribune Wie Gerard Piqué die Welt der Sportmedien umkrempelt

Denen gefällt, dass TPT die Reklame nicht mit dem Holzhammer in Form von Bannern und Spots einbindet, sondern auf sogenannten „branded content“ setzt, eher subtile Formen des Marketings, wo es darum geht, mehr oder minder unterschwellig Marke oder Konzern mit positiven Botschaften zu verbinden. So erzählten bei TPT etwa die Mütter von Winter-Olympioniken von Blut, Schweiß und Tränen ihrer Söhne und Töchter und den Entbehrungen, die sie für ihren Sport auf sich nahmen. Finanziert wurde das vom US-Kosumgüterriesen Procter & Gamble.



Ähnlich machte es Samsung, die einen Football-Profi dazu brachten, mit dem Smartphone Szenen aus Training und Alltag zu filmen. So baut TPT werbefreundliche Umfelder, in denen die Marken sich inszenieren können. Hinzu kommt, dass Geschichten und Wettkämpfe von Sportlern ihnen reichlich Emotionen garantieren. Entsprechend lang ist denn mittlerweile auch die Liste von Unternehmen, die bereits auf TPT warben, darunter Gatorade, Bank of America, Mastercard and Verizon, Hyundai, Verizon und Budweiser. Auch der Dax-Konzern Adidas hat TPT als eine von vielen Werbemöglichkeiten für sich entdeckt.