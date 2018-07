The Players' Tribune Wie Gerard Piqué die Welt der Sportmedien umkrempelt

Doch statt nun über den Verein oder bei einer Pressekonferenz die Antwort auf die Wechselfrage zu geben, ließ Griezmann eigens für die spanische Pay-TV-Plattform Movistar+ einen Film produzieren, garniert mit viel schwarz-weiß und schönen Bildern und reichlich Melancholie und Zweifel, was aber nur spärlich verbarg, dass die eigentliche Botschaft eher schlicht war: er wird nicht wechseln.



Kam schon diese Inszenierung nicht gut an, setzte sich neben Griezmann auch Piqué kräftig in die Nesseln. Denn ausgerechnet seine Firma Kosmos Studios hatte den Schmachtstreifen produziert. Der Defensivspezialist wird sich nach Spaniens ungeplant frühem WM-Aus jetzt in eigener Sache verteidigen müssen. Denn bei seinem Stammverein in Barcelona sind sie gerade doppelt sauer: weil Griezmann abgesagt hat. Und weil ausgerechnet einer der ihren dem Umworbenen bei dessen theatralischer Absage assistierte. Das Vereinspräsidium hat bereits Gesprächsbedarf angemeldet.