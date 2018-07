The Players' Tribune Wie Gerard Piqué die Welt der Sportmedien umkrempelt

Dazu hat sich Piqué vor kurzem mit einer Legende des US-Sports, dem einstigen Baseball-Superstar Derek Jeter, zusammengetan. Der frühere Profi der New York Yankees betreibt mit inzwischen gut 100 Mitarbeitern in Manhattan die Sport-Digital-Plattform „The Players' Tribune“ – kurz TBT. Die von prominenten Silicon-Valley-Investoren unterstützte Seite ist eine Kreuzung aus Online-Poesiealbum, in dem bis heute an die 2000 bekannte Fußballer, Basketballer, Baseballspieler ihre persönliche Geschichten erzählen, und Marketingvehikel.



Die Webseite, die im Monat mehr als drei Millionen Leser anlockt, wird bereits von zahlreichen hochkarätigen Werbekunden von Procter & Gamble, über Adidas, die Bank of America, Budweiser und Samsung bis New Balance genutzt, die bis zu siebenstellige Summen in einen Auftritt stecken. Läuft das Geschäft in den USA bereits, soll Fußball-Profi Piqué es nun auch in Europa ankurbeln. In Barcelona und London hat TPT bereits Büros eröffnet und sucht nach Mitarbeitern, im Vorfeld der WM interviewte Piqué selbst die versammelten Kollegen.