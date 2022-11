Theranos Was wiegt schwerer? Ein abgeschnittener Finger oder ein Milliardenbetrug?

Im Januar sprach eine Jury die Silicon-Valley-Unternehmerin, die sich einst wie Apple-Gründer Steve Jobs in schwarze Rollkragen-Pullis kleidete und auf den Titelseiten der US-Wirtschaftsmagazine Forbes und Fortune prangte, des Betruges an ihren Investoren schuldig. Darunter solche bekannten Namen wie die Walton-Familie, Eigentümer der Handelskette Wal-Mart, der mexikanische Multimilliardär Carlos Slim, Medientycoon Rupert Murdoch, Oracle-Gründer Larry Ellison und der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger. Letzterer saß sogar im Aufsichtsrat von Theranos, gemeinsam mit Amtskollegen George Shultz und dem ehemaligen US-Verteidigungsminister James Mattis. Das Politiker-Trio verlieh dem Startup, das die Stanford-Studienabbrecherin Elizabeth Holmes 2003 im zarten Alter von 19 Jahren gegründet hatte, Glanz und Glaubwürdigkeit. Holmes, so ihre Geschäftsidee, wollte nur einen Blutstropfen verwenden, um „mehr als tausend Labortests“ durchführen zu können – von Cholesterol bis hin zu Antikörpern von HIV und Krebs. Denn, so begründete Holmes, „ich habe Angst vor Spritzen.“ Bei ihrer Methode hätte ein kleiner Stich in den Finger genügt. Ihr extra dafür entwickeltes Analysegerät „Edison“ werde, „die Medizin revolutionieren“. US-Präsident Barack Obama zeichnete sie für ihre Vision aus.