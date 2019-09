Thomas Cook „Die Insolvenz ist auch eine Chance für den Markt“

Die Fluglinie Thomas Cook UK besitzt zudem drei A330-Maschinen selbst: Alle drei landeten zuletzt am Flughafen Manchester. Auch diese wird man versuchen zu verkaufen, allerdings unter anderen Vorzeichen. Die Flugzeuge der insolventen Firma werden nun zum Eigentum der Gläubiger. Anzunehmen ist, dass die Gläubiger versuchen werden, diese Maschinen so schnell wie möglich zu Geld zu machen (da auch das Abstellen und Lagern der Maschinen auf dem Flughafengelände nicht gratis ist). Da potenzielle Käufer, etwa Leasing-Firmen, um die besondere Notsituation wissen, dürften die Verkaufspreise geringer ausfallen, als sich mancher Gläubiger erhofft.



Flugindustrie-Experte Grossbongardt sieht dennoch Grund zu Optimismus: „So bitter das auch ist für die betroffenen Mitarbeiter und die gestrandeten Reisenden: die Insolvenz ist auch eine Chance für den Markt“, befindet er. „Denn der Bedarf an Reiseaufkommen, der hinter Thomas Cook stand, verschwindet ja nicht einfach, sondern wird nun schnell durch andere gedeckt. Die Leute hören ja nicht plötzlich auf, in die Türkei oder auf die Balearen zu fliegen.“ Ähnlich positiv war man wohl auch vor zwei Jahren bei der britischen Fluggesellschaft Monarch Airlines – bis die Linie am 02. Oktober 2017 Insolvenz anmeldete. 35 Flugzeuge kamen damals auf den Markt. Vier davon übernahm: Thomas Cook.