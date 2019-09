Thomas Cook GmbH Deutsche Tochter von Thomas Cook meldet Insolvenz an

Wie der Ferienflieger Condor hatte auch die Thomas Cook GmbH einen Antrag auf einen Überbrückungskredit beim Bund gestellt. Während Condor am Dienstagabend die Zusage über eine Bürgschaft von 380 Millionen erhielt, gab es zu Thomas Cook bisher keine Entscheidung.



Bereits in den vergangenen Tagen hatten deutsche Thomas-Cook-Kunden wegen der unsicheren Situation bereits das Nachsehen. Bereits zum Wochenauftakt hieß es, sie könnten einschließlich bis zum 26. September ihre Reisen definitiv nicht antreten, da die Durchführung könne nicht garantiert werden könne. Nach Hause fliegen könnten Pauschalreisegäste aktuell in der Regel wie geplant.



Hoteliers in Urlaubsländern fürchten nun, dass sie auf unbezahlten Rechnungen sitzenbleiben und zudem künftig Urlauber wegbleiben. Vor allem in Spanien, Griechenland und der Türkei ist die Sorge groß. Mehr dazu lesen Sie hier.