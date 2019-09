Thomas-Cook-Pleite Wer die Condor-Rettungsmission steuert

Das Unternehmen hatte am Mittwoch ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt, eine Insolvenzvariante, die auf den Erhalt des Unternehmenskerns zielt und bei der die bisherige Geschäftsführung im Amt bleibt. Nach Unternehmensangaben will sich Condor über das Verfahren von möglichen Forderungen der insolventen Konzernmutter Thomas Cook befreien und sich aus dem Konzernverbund lösen. „Dieser Schritt ist in der derzeitigen Lage das Beste für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und für uns. Denn wir erlangen so die volle Unabhängigkeit von der Thomas Cook Group plc und mehr Sicherheit für unsere Zukunft“, teilte das Unternehmen mit.