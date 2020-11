Thorsten Holten Wirecards Ex-Schatzmeister rechnet mit ehemaligen Vorständen ab

Auch im Zusammenhang mit anderen strittigen Geldflüssen sei er über die Hintergründe nicht informiert gewesen, sagt Holten. Er sei vielmehr davon ausgegangen, dass diese von anderen Instanzen ordnungsgemäß geprüft worden seien. So flossen in den letzten Wochen vor dem Zusammenbruch des Unternehmens noch 100 Millionen Euro an ein Unternehmen in Singapur ab, das von einer ehemaligen Führungskraft des Dax-Konzerns geleitet wurde. Der Ex-Chef des Treasury sagt gegenüber der WirtschaftsWoche: „Ich habe mich darauf verlassen und darauf verlassen müssen, dass die Entscheider, die 100 Millionen Euro an die Firma in Singapur geben, wissen, was sie tun. Ich kann als Treasurer nicht einfach zum Vorstand gehen und fragen: Wollt ihr das wirklich? Allein der Gedanke ist absurd.“ Der Vorstand habe „ja aus mehreren Personen bestanden, ab gewissen Beträgen muss auch der Aufsichtsrat zustimmen.“