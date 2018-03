Tickethändler: CTS Eventim überspringt beim Umsatz die Milliardengrenze

BremenDer Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim ist dank eines boomenden Geschäfts mit Online-Tickets und Tournee- und Konzertveranstaltungen kräftig gewachsen. Der im MDax notierte Konzern meldete am Donnerstag Gesamterlöse von 1,03 Milliarden Euro und damit knapp 25 Prozent mehr als 2016. Der Jahresüberschuss stieg um 19 Prozent auf 112,8 Millionen Euro. Damit festigte der Konzern in Europa seine führende Stellung in der Ticket- und Veranstaltungsbranche.