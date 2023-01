Ticketmaster und CTS Eventim: Kostet ein Konzertticket bald 5000 Euro?

Dynamic Pricing ist nachfrageorientierte Preisgestaltung – also keine völlig neue Verkaufsstrategie. Nicht nur an Tankstellen, sondern auch etwa bei Reiseanbietern im Internet ist das Verfahren längst etabliert: Wenn die Nachfrage nach Benzin oder Flügen besonders hoch ist, sind es auch die Preise. Ticketmaster nutzt in den USA offenbar einen Algorithmus, der die Nachfrage in Echtzeit analysiert – und so im Minutentakt den höchsten erzielbaren Preis ermittelt. Preise auf Reisewebsites oder an Tankstellen schwanken in aller Regel deutlich langsamer – und weniger stark.