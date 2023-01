Ticketmaster und CTS Eventim Kostet ein Konzertticket bald 5000 Euro?

Anders als in den USA beherrscht nicht Ticketmaster den deutschen Markt, sondern CTS Eventim. Das Unternehmen verkauft Schätzungen zufolge mehr Tickets für große Veranstaltungen in Deutschland als alle anderen Anbieter zusammen. Doch gerade nach dem Kauf durch Live Nation Entertainment greift Ticketmaster nach und nach die Vormachtstellung von Eventim hierzulande an. Beide Unternehmen bieten mittlerweile exklusiv Tickets für Veranstaltungen an.

Live Nation Entertainment ist in den USA oft gleichzeitig Veranstalter, Location-Besitzer und Ticket-Verkäufer für eine Veranstaltung. Das Veranstaltungsgeschäft in Deutschland ist wesentlich kleinteiliger – wenn der Eventim-Gruppe auch zum Beispiel die Betreibergesellschaft der Kölner Lanxess-Arena gehört. In Deutschland hat zudem der Schwarzmarkt weniger Bedeutung als in den USA.