Ticketverkäufer : CTS Eventim setzt auf Neustart für Großveranstaltungen noch in diesem Jahr

Der Ticketvermarkter CTS Eventim setzt nach dem Aus von Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie auf einen Neustart noch im laufenden Jahr. „Die Zeichen stehen gut, dass angesichts einer immer breiteren Verfügbarkeit von Impfstoffen sowie Schnelltests und dem Fortschritt der Impfkampagnen unsere Branche in den nächsten Monaten den Pfad in Richtung Normalität einschlägt“, sagte CTS-Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg am Dienstag.