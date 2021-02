Ticketverkäufer Eventim fordert die Möglichkeit, Coronaimpfung für Konzert-Teilnahme zu verlangen

Exklusiv

von Jacqueline Goebel 03. Februar 2021

In Schleswig-Holstein organisiert CTS Eventim selbst die Vergabe von Impfterminen. Bild: Bild: dpa

CTS Eventim will, dass Konzertveranstalter die Teilnahme an Konzerten und Veranstaltungen an eine Impfung gegen das Coronavirus binden können. Technologisch sei CTS Eventim dafür bereits gerüstet: Die Systeme können Impfausweise scannen.