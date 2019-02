 Ticketvermarktung: CTS Eventim legt dank Konzertbooms deutlich zu

2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet, wie CTS Eventim weiter mitteilte. Zur Gruppe gehören den Angaben zufolge unter anderen Veranstalter von Konzerten sowie Festivals wie „Rock am Ring“. Zudem betreibe das Unternehmen mit 3141 Mitarbeitern in 21 Ländern (2018) Konzertbühnen wie die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London.