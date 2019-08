Tobias Hartmann: Scout-Chef: „Kein Verfallsdatum für Autoscout 24“

Nach Analysten-Schätzungen könnte Scout durch den Verkauf der Sparte, die in mehreren europäischen Märkten Autoanzeigen-Portale im Internet betreibt, rund zwei Milliarden Euro einnehmen. Neben Autoscout betreibt das Unternehmen mit dem Portal Immobilienscout24 in diesem Segment den Marktführer in Deutschland. Am Freitag findet in München die Hauptversammlung der Scout-Gruppe statt.