Tobias Meyer Neuer Post-Chef: Der Analytiker im Pilotsitz

In den nun 15 Jahren, die Appel den Vorstandsvorsitz übernahm, wandelte sich die Post zu einem Weltkonzern. Appel konnte alle seine Gewinnziele erreichen, übertraf sie sogar regelmäßig. Allerdings: Der Konzern profitierte in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten von der weiteren Globalisierung, vom ungebremsten Boom des Onlinehandels und auch noch von den Engpässen in der Coronakrise, die die Gewinne in den Transportketten unerwartet ansteigen ließen. Ob die nächsten anderthalb Jahrzehnte ebenso gute Rahmenbedingungen bieten? Ob Tobias Meyer überhaupt so lange durchhält? Das ist eher fraglich.