Tod von Ex-Regierungschef Villen, Medien, Sport – das könnte aus Berlusconis Milliarden-Imperium werden

Zu Berlusconis Imperium, das über eine Reihe von Holdings in einem komplizierten System geführt wird, gehört auch eine Immobiliengesellschaft innerhalb von Fininvest sowie eine große Zahl von Villen und Wohnsitzen. Die teilweise riesigen Anwesen befinden sich vor allem an der Costa Smeralda in Sardinien, nördlich von Mailand, darunter der langjährige Wohnsitz in Arcore, aber auch am Lago Maggiore, in Rom, im südfranzösischen Cannes und in der Karibik (Antigua). Ein genauer Überblick über sämtliche Besitzungen ist schwierig.