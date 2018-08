Tourismus Deutsche Urlaubslust treibt Reisebranche an

Im Last-Minute-Geschäft mancher Veranstalter hinterlässt die Hitzewelle dagegen Spuren. Statt ans Mittelmeer zu fahren, macht der eine oder andere Kurzentschlossene Ferien in Deutschland - ob an Nord- oder Ostsee, in den Bergen oder auf dem eigenen Balkon. So erklärte beispielsweise der in mehreren Ländern operierende Reisekonzern Thomas Cook jüngst, viele Kunden entschieden sich, die derzeitigen Rekordtemperaturen zu Hause zu genießen.