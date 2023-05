Tourismus: Die riskante Automatisierung der Hotellerie

Dass Gaiers Gruppe Numa Hotels überlebte, liegt zum einen an den tiefen Taschen seiner Geldgeber. „Wir arbeiten mit sehr großen institutionellen Partnern zusammen, aber auch Family Offices“, berichtet Gaiser im Podcast „Chefgespräch“ mit WirtschaftsWoche-Ressortleiterin Varinia Bernau – über den Immobilien-Konzern Soravia, Family Offices wie Otto und Miele sowie Unternehmer der Reisebranche wie Nils Regge vom Ferienhausportal HomeToGo. Entscheidend war jedoch der starke Fokus seines Unternehmens auf die Digitalisierung. Er und seine Gründer bauten die Numa Hotels quasi um die IT herum. „Was wir gewusst haben ist, dass circa 70 Prozent aller Prozesse in der Hotellerie eigentlich automatisiert sein können“, sagt Gaiser im „Chefgespräch“-Podcast. Das sparte in der Krise bei vergleichbaren Betrieben laut Branchenkennern rund die Hälfte der Kosten und sorgte dafür, dass die Verluste tragbar blieben.