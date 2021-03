Tourismus Die wackelige Öffnung am Ballermann

Bereits am 17.März öffnet der Veranstalter Alltours die konzerneigenen Allsun-Hotels. Am 20. März folgt die TUI und lässt jetzt die ersten Urlauberjets des Konzernfliegers Tuifly starten und ihre Hotels wie Riu und Robinson öffnen. Bis zum Sommer will der Marktführer inselweit wieder rund 900 Hotels öffnen. Andere wie die Rewe-Tochter DER, Schauinsland oder FTI werden nachziehen. Ab Ende März will die Lufthansa die Zahl ihrer Mallorcaflüge von derzeit sechs pro Woche auf 31 hochfahren. Die Billigtochter Eurowings plant gar bis zu 325 Verbindungen pro Woche aus 24 Flughäfen in Deutschland und erstmals auch aus Großbritannien. Damit keimt die Hoffnung, 2021 wieder ansatzweise an das Rekordjahr 2019 anzuknüpfen - zumindest mehr als die Hälfte des Geschäfts zu machen.