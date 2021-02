Tourismus gegen Corona „Die Luxus-Impfreise gibt es ab 20.000 Euro pro Person“

Bitte?

Ich habe viel nachgedacht. Es ist doch eigentlich ein immenser Aufwand, an diversen Reisezielen Kliniken, Ärzte und Fachpersonal mühevoll zu suchen. Da gibt es Qualitätsunterschiede, mögliche Hygieneprobleme und die Unsicherheit, dass irgendjemand in der Klinik den originalen Impfstoff heimlich durch eine Kochsalzlösung ersetzt – und uns einfach so bestiehlt. Da kam mir die Idee: Wir wickeln die Impfung noch vor dem eigentlichen Urlaubsantritt auf einem Kurzflug ab. Unsere Gäste gehen an Bord. Wir fliegen ein naheliegendes Ziel außerhalb der EU an und führen die Impfung im Flieger mit vertrauenswürdigem Personal durch. Nach drei Tagen Beobachtungspause geht dann die eigentliche Reise los. Und nach der Rückkehr aus dem Urlaub gibt es den zweiten Impfkurztrip. Luftfahrtexperten haben mir gerade bestätigt, dass dies möglich ist. Freilich gibt es da eine Reihe von Problemen zu klären. Wie etwa, dass der Impfstoff nicht in die EU eingeführt werden darf. Das ist eine Herausforderung, aber es könnte klappen. Und es wäre eine weit sicherere Lösung, als an verschiedenen Reisezielen zu impfen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen.