Tourismus gegen Corona „Die Luxus-Impfreise gibt es ab 20.000 Euro pro Person“

Was treibt Sie an? Geld?

Ach was. Geld war noch nie mein Antrieb. Aber wenn Du eine gute Idee hast, dann funktioniert das meist auch wirtschaftlich. Das braucht man nicht mit Gewalt zu forcieren. Im Gegenteil. Ich möchte auch viele mitnehmen, die sich diese Reisen nicht leisten können. Wer glaubhaft begründet, warum er aufgrund seiner schwierigen Situation den Preis nicht aufbringen kann, dem geben wir die Möglichkeit, die Reise zu gewinnen und (unter Ausschluss des Rechtswegs) von der Glücksfee gezogen zu werden. Denn wir nehmen einen von zehn in der günstigen Diskont-Kategorie gratis mit.



Was war es dann?

Zum einen habe ich mich geärgert, dass sich so viele Leute nicht gegen Corona impfen lassen wollten. Denn eines steht für mich unverrückbar fest: Unsere einzige Chance aus der Pandemie herauszukommen, ist die Impfung. Flächendeckend. Die Quote der Verweigerer und Zauderer lag im vorigen Jahr in Österreich noch bei deutlich über 60 Prozent. Für mich sind das Wichtigste im Leben Glück, Gesundheit und Freiheit. Das alles haben wir weitgehend verloren. Und da habe mir gesagt: Verdammt, ich will das wieder zurückhaben. Und zwar für uns alle.