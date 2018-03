Doch die steigende Steuerlast macht die Kostensenkungen wieder zunichte. Während in Griechenland die Gewinne der Touristikunternehmen mit 29 Prozent besteuert werden, sind es in der Türkei nur 20 und in Kroatien lediglich 18 Prozent. Für Tourismus-Dienstleistungen werden in Griechenland 24 Prozent Mehrwertsteuer fällig, während es in Spanien, Italien und Frankreich nur zehn Prozent sind. Der Mehrwertsteuersatz für Übernachtungen beträgt in der Türkei nur acht Prozent, in Griechenland hingegen 13 Prozent. Und nun kommt die neue Schlafsteuer noch oben drauf.